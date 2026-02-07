Oros ha festeggiato i suoi 25 anni di attività. Il sindaco e l’assessore Francesca Nassini hanno consegnato un riconoscimento alla cooperativa per il suo impegno nel tempo. La cerimonia si è svolta con semplicità, alla presenza di alcuni rappresentanti e membri del gruppo. Nessuna grande festa, solo un gesto concreto per sottolineare il lavoro svolto in questi anni.

Oros compie 25 anni di attività e il sindaco con l’assessore al turismo e cultura Francesca Nassini hanno consegnato alla cooperativa un riconoscimento (nella foto). A ritirare la targa è stata Patrizia Rosai, una delle fondatrici che, 25 anni fa, insieme ad altre due ragazze di 25 anni, fondarono la piccola società cooperativa, il cui nome evoca la sacralità della montagna. E’ stata proprio la montagna con i suoi valori a ispirare il lavoro di fondatrici che, nel tempo, hanno fatto crescere questa bella realtà che oggi conta dieci dipendenti donne, due uomini e cinque soci donne. Una compagine che si è specializzata nella gestione di uffici informazioni, centri visita, educazione ambientale, eventi per bambini, guide ambientali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riconoscimento all’impegno costante di Oros

Approfondimenti su Oros Cooperativa

