video alto calore ricorda ciarcia esempio di impegno

L’Alto Calore Servizi ha ricordato Michelangelo Ciarcia, morto improvvisamente alcune settimane fa, a causa di un infarto. La cerimonia si è svolta nella sede di Corso Europa, dove colleghi e amici si sono riuniti per onorare la memoria di un dirigente impegnato. Ciarcia aveva dedicato molti anni all’azienda, contribuendo a migliorare servizi e infrastrutture. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra i dipendenti, che hanno condiviso ricordi e parole di affetto. La giornata si è conclusa con un momento di raccoglimento.

Giornata di profonda commozione nella sede dell' Alto Calore Servizi di Corso Europa, dove si è tenuta la commemorazione di Michelangelo Ciarcia, già presidente dell'ente, scomparso improvvisamente poche settimane fa. Una cerimonia molto partecipata, con la presenza di numerosi sindaci del territorio irpino-sannita, del senatore Enzo De Luca e dei familiari di Ciarcia, che attraverso il commosso intervento del figlio Vittorio hanno ricordato la figura del padre, sia sotto il profilo umano che politico. A prendere la parola è stata l'amministratrice unica, de Felice, che ha voluto sottolineare il valore dell'eredità lasciata da Chacha, protagonista dell'avvio del piano di risanamento oggi entrato nella fase più delicata.