Tragedia a Vigodarzere | morto per esalazioni di monossido un altro uomo in ospedale

Una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta intossicata nella serata di ieri a Vigodarzere, in provincia di Padova, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio all’interno di un’abitazione. I soccorritori, intervenuti dopo l’allarme, hanno fatto irruzione nell’appartamento riscontrando un’elevata presenza di gas tossico nei locali. Immediato l’avvio delle operazioni di assistenza nei confronti dei due uomini che si trovavano all’interno. Per uno dei due non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso sul posto. L’altro uomo, rimasto intossicato, è stato invece stabilizzato e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

