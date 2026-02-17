Gravi maltrattamenti in famiglia condannato a 6 anni e 6 mesi

Un uomo di 51 anni di Calvizzano è finito in manette dopo essere stato condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere per aver compiuto gravi maltrattamenti in famiglia. La polizia ha eseguito il provvedimento di carcerazione, che segue una lunga serie di episodi di violenza domestica documentati nelle indagini.

Dovrà scontare 6 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia: un 51enne di Calvizzano è stato, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione, messo in manette dalla polizia. Il provvedimento, emesso il 13 febbraio dalla procura di Napoli – ufficio esecuzioni penali – riguarda una condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia commessi nel Comune del Napoletano nel 2019.

Sei mesi di violenze, maltrattamenti e lesioni: giovane arrestato e condannato a 4 anni

Arrestato 53enne di Avellino per maltrattamenti in famiglia: condannato a 2 anni

