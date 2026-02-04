Scandalo politico a Londra Mandelson inviò documenti confidenziali a Epstein

Un nuovo scandalo scuote la politica britannica. Peter Mandelson, ex spin doctor di Tony Blair, ha inviato documenti riservati a Jeffrey Epstein. La notizia ha fatto scattare immediatamente una serie di interrogativi sulla sua posizione nel Parlamento di Westminster. Mandelson, che ha avuto un ruolo chiave nel successo del Labour negli anni ’90, si dimette dalla Camera dei Lord. La vicenda sta attirando l’attenzione di tutto il Regno Unito e alimenta dubbi sulla trasparenza dei rapporti tra politica e potere.

Mandelson, spin doctor dell'ex premier inglese Tony Blair, architetto del New Labour che contribuì in maniera decisiva all'ascesa al potere della sinistra britannica nel 1997 fino all'apice e alla sua fine nel 2010, da oggi non siederà più nel Parlamento di Westminster in qualità di Lord. Dopo aver lasciato il partito domenica, immortalato in mutande in una delle foto dei file compromettenti di Epstein, Mandelson si dimette dalla Camera alta britannica anche a causa delle pressioni del primo ministro, il laburista Keir Starmer, che l'anno scorso lo ha nominato ambasciatore negli Usa. Mandelson rischia anche un'inchiesta penale a causa delle rivelazioni emerse dalle email comparse nei documenti del caso Epstein.

