spunta un altro impianto eolico progetto da 72 milioni di euro

Un nuovo impianto eolico è stato annunciato ad Orvieto, portando con sé un investimento di 72 milioni di euro. La richiesta di autorizzazione riguarda la costruzione di diverse turbine lungo la collina, proprio vicino alle aree già interessate da altri progetti simili. La decisione arriva mentre i residenti manifestano preoccupazione per l’effetto che potrebbe avere sul paesaggio e sulla qualità della vita.

ORVIETO Non c’è solo il progetto Phobos a turbare i sonni di chi teme che il panorama tra Orvieto e la Tuscia possa cambiare volto per essere tra breve caratterizzato da una selva di pale eolicche. Oltre al progetto per sette pale da oltre 200 metri di altezza appena approvato nel territorio dell’Alfina, a cavallo tra Orvieto e Castelgiorgio, adesso sta per entrare nel vivo anche il procedimento autorizzativo di un altro impianto per produrre energia alternativa dal vento che si intende realizzare al confine tra Umbria e Lazio, nell’area di straordinario pregio ambientale compresa tra il lago di Bolsena e la valle dei calanchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

