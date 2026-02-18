Spunta un altro impianto eolico Progetto da 72 milioni di euro
Un nuovo impianto eolico è stato annunciato ad Orvieto, portando con sé un investimento di 72 milioni di euro. La richiesta di autorizzazione riguarda la costruzione di diverse turbine lungo la collina, proprio vicino alle aree già interessate da altri progetti simili. La decisione arriva mentre i residenti manifestano preoccupazione per l’effetto che potrebbe avere sul paesaggio e sulla qualità della vita.
ORVIETO Non c’è solo il progetto Phobos a turbare i sonni di chi teme che il panorama tra Orvieto e la Tuscia possa cambiare volto per essere tra breve caratterizzato da una selva di pale eolicche. Oltre al progetto per sette pale da oltre 200 metri di altezza appena approvato nel territorio dell’Alfina, a cavallo tra Orvieto e Castelgiorgio, adesso sta per entrare nel vivo anche il procedimento autorizzativo di un altro impianto per produrre energia alternativa dal vento che si intende realizzare al confine tra Umbria e Lazio, nell’area di straordinario pregio ambientale compresa tra il lago di Bolsena e la valle dei calanchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L'Api di Falconara avrà il suo impianto per produrre idrogeno, un progetto da 13,9 milioni di euroL'Api di Falconara Marittima si appresta a realizzare un impianto per la produzione di idrogeno verde, con un investimento di circa 13,9 milioni di euro.
Leggi anche: Eolico, tira vento di conquista. Un altro progetto a PitiglianoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Spunta un altro impianto eolico. Progetto da 72 milioni di euro; Nuovo Sinigaglia, un altro ricorso al Tar contro il Comune. Rapinese: Nessun comitato si metterà tra me e lo stadio; Ricorso al Tar contro il Pgt di Parona, Taicom punta ad ampliarsi: la Provincia chiede garanzie su ambiente e gestione rifiuti; Juventus a caccia di occasioni per la difesa: non solo Celik, spunta un altro nome dalla Serie A.
Spunta un altro impianto eolico. Progetto da 72 milioni di euroORVIETO Non c’è solo il progetto Phobos a turbare i sonni di chi teme che il panorama tra Orvieto e ... lanazione.it
Eolico, spunta l’ennesimo piano. Nuove pale minacciano SestinoPresentato al Ministero dell’Ambiente il progetto Maestrale Energy. Il sindaco Dori ribadisce il suo no ... msn.com
L'ombra di Danilo Restivo, l'assassino di Elisa Claps, dietro un femminicidio del 2002 in Gran Bretagna Bbc accusa la polizia del Dorset d’aver incastrato un altro e scagionato Danilo Restivo Spunta l’ombra di Danilo Restivo, già condannato in Italia per l’uccis facebook
L'annuncio di Devil May Cry 6 è sempre più probabile: spunta un altro indizio x.com