Enù e Brioche | doppia adozione di gattini rimasti orfani

Due gattini, Enù e Brioche, sono rimasti orfani dopo la scomparsa della loro mamma umana. I loro parenti hanno deciso di non occuparsi di loro, lasciandoli senza una famiglia. Ora, questi due cuccioli cercano urgentemente una casa dove poter ricevere affetto e cure. La coppia di gattini aspetta con speranza un’adozione che possa garantir loro un ambiente sicuro e amorevole.

La loro mamma (umana) non c’è più e i parenti non ne vogliono sapere niente. Enù e Brioche, una stupenda coppia di gattini, cerca urgentemente una casa accogliente. Questo è l’appello di Enpa Chieti, che cerca per Enù e Brioche una famiglia pronta a donargli amore.Cresciuti e abituati da sempre.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Soffocato da una brioche: tragedia in strada a Verona, muore davanti ai familiariCosa è successo a San Martino Buon Albergo? Una scena quotidiana, quasi banale, trasformata in tragedia nel giro di pochi secondi. Yildiz il “Principe” di Spalletti: doppia doppia e rinnovo record con la JuveL’investitura è ufficiale e arriva direttamente dal cuore della Continassa: Kenan Yildiz è il nuovo fulcro gravitazionale della Juventus di Luciano...