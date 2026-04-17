Enrico Peterle è il nuovo segretario regionale della Fimmg Veneto

Il 15 aprile si è svolta l’elezione del nuovo segretario regionale della Fimmg Veneto. Enrico Peterle, medico di base di 40 anni che gestisce un ambulatorio a Noale, ha preso il posto precedente alla guida della Federazione italiana medici di medicina generale nella regione. La nomina è stata ufficializzata durante un’assemblea dedicata ai rappresentanti dei medici di medicina generale.

Cambio alla guida della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) del Veneto: lo scorso 15 aprile, Enrico Peterle, quarantenne medico di base titolare di un ambulatorio a Noale, è stato eletto nuovo segretario regionale. Succede a Giuseppe Palmisano, che continuerà a ricoprire il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Filcams Cgil, Marco Pascai è il nuovo segretario regionaleMarco Pascai, 48 anni, è il nuovo segretario generale della Filcams Cgil di Piacenza, la categoria che organizza le lavoratrici e i lavoratori del... il criminologo e sociologo giocaliero giuseppe nuovo segretario regionale forensics groupIl Professore Giocaliero è anche all’interno della Commissione Internazionale per i diritti umani (Ihrc), dedicata all’attuazione della Dichiarazione...