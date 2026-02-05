Filcams Cgil Marco Pascai è il nuovo segretario regionale

Marco Pascai diventa il nuovo segretario regionale della Filcams Cgil di Piacenza. A 48 anni, prende il posto di chi ha guidato finora la categoria, che si occupa di lavoratori del commercio, turismo, servizi e terziario. Pascai arriva con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza in un settore in espansione e con molte sfide davanti.

Marco Pascai, 48 anni, è il nuovo segretario generale della Filcams Cgil di Piacenza, la categoria che organizza le lavoratrici e i lavoratori del commercio, turismo, servizi e terziario, oggi tra i settori più estesi e in continua crescita nel lavoro privato. Pascai succede a Elisa Barbieri

