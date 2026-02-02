il criminologo e sociologo giocaliero giuseppe nuovo segretario regionale forensics group

Giuseppe Giocaliero, criminologo di Palermo, è stato scelto come nuovo segretario regionale del Forensics Group. L’ente, molto importante nel settore della criminologia, si occupa di formare e certificare professionisti forensi e criminalisti. La nomina arriva dopo alcuni giorni di attesa e rafforza la presenza di Giocaliero nel campo delle scienze investigative. Ora il suo compito sarà coordinare le attività del gruppo nella regione e rappresentare gli interessi dell’associazione a livello locale.

Il Professore Giocaliero è anche all’interno della Commissione Internazionale per i diritti umani (Ihrc), dedicata all’attuazione della Dichiarazione universale dei diritti umani a livello regionale, nazionale e internazionale. “Sono emozionato e lusingato per l'incarico - dichiara Giocaliero - e ringrazio il presidente nazionale Giuseppe Lodeserto e il presidente regionale Andrea Torcivia per la stima e per la fiducia nei miei confronti”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

