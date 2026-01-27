San Pellegrino in Fiore Viterbo cerca il sostegno economico della Regione

San Pellegrino in Fiore, evento tradizionale di Viterbo, cerca il supporto della Regione Lazio per il finanziamento della prossima edizione, prevista dal 1° al 3 maggio. L’amministrazione locale si impegna a promuovere questa manifestazione culturale e turistica, fondamentale per valorizzare il territorio e le sue tradizioni.

L'amministrazione Frontini ha deciso di partecipare al bando di LazioCrea per finanziare il tradizionale appuntamento floreale che lo scorso anno è costato 177mila euro L'amministrazione Frontini guarda alla Regione Lazio per finanziare la prossima edizione di San Pellegrino in Fiore, che si terrà, come da tradizione, nei primi giorni di maggio: 1, 2 e 3. Il Comune ha approvato la partecipazione al bando indetto da LazioCrea per intercettare i contributi del "Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale". Il bando è uno strumento rivolto ai comuni del Lazio, ai municipi di Roma, agli enti gestori di aree protette e alle comunità montane.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

