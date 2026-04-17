Empoli-Virtus Entella trentacinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Empoli e Virtus Entella. La partita si svolgerà in Italia e vedrà le formazioni scendere in campo con le probabili formazioni ufficiali. I toscani, che attualmente sono salvi, hanno un vantaggio di una sola lunghezza sui liguri, i quali rischiano di dover disputare uno spareggio playout. La partita sarà trasmessa su canali dedicati e piattaforme online.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani, attualmente salvi, mantengono una sola lunghezza di vantaggio sui liguri che giocherebbero lo spareggio playout. Empoli-Virtus Entella si giocherà domenica 19 aprile 2026 alle ore 19.30 presso lo stadio Castellani. EMPOLI-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Partiti con ben altri obiettivi, i toscani si ritrovano in piena lotta salvezza. Con 36 punti la squadra di Caserta è la prima ad essere salva, ma il distacco da chi cerca di rimanere nella cadetteria è esiguo. I liguri sono reduci da un rendimento simile, ma con una criticità evidente: lo score esterno.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Empoli-Virtus Entella, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Leggi anche: Virtus Entella-Frosinone, ventiduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Spezia vs Virtus Entella, ventitreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Live Empoli - Virtus Entella - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 19/04/2026; Empoli-Virtus Entella in diretta, Serie B Live dal Carlo Castellani - Computer Gross Arena; Serie B, le prime tre in trasferta e il Palermo riceve il Cesena e spera; Scheda squadra Virtus Entella. Empoli-V.Entella, esaurita la Maratona InferioreEsaurita la Maratona Inferiore per la gara di domenica sera al Castellani con l'Entella; restano circa 200 biglietti nella Superiore ... pianetaempoli.it Info biglietti per Empoli-Entella: 2 euro in maratona, TUTTI ALLO STADIO !!!Tutti allo stadio Castellani; in vendita i biglietti per Empoli-Entella; 2 euro per la Maratona. Ecco tutti i prezzi ... pianetaempoli.it Domenica sera al Carlo Castellani Computer Gross Arena si gioca Empoli-Virtus Entella: come cambia la viabilità nella zona sportiva facebook