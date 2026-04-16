Niente regali | guanti care ai neonati
Un compleanno senza regali e con un gesto concreto per i neonati più fragili. Due guanti “care” sono stati donati alla Neonatologia dell’ospedale di Empoli, grazie all’iniziativa di un ragazzo di 12 anni. A dicembre, il giovane ha deciso di trasformare il suo compleanno in un gesto di solidarietà, contribuendo con questa donazione alla struttura sanitaria locale.
Un compleanno senza regali, ma con un gesto concreto per chi nasce più fragile. È da qui che nasce la donazione di due guanti “care” alla Neonatologia dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, resa possibile grazie all’iniziativa di Orlando, 12 anni, che a dicembre ha scelto di trasformare la sua.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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