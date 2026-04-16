Niente regali | guanti care ai neonati

Un compleanno senza regali e con un gesto concreto per i neonati più fragili. Due guanti “care” sono stati donati alla Neonatologia dell’ospedale di Empoli, grazie all’iniziativa di un ragazzo di 12 anni. A dicembre, il giovane ha deciso di trasformare il suo compleanno in un gesto di solidarietà, contribuendo con questa donazione alla struttura sanitaria locale.