Compleanno speciale a Empoli | un dodicenne dona tecnologia ai neonati

Durante il suo dodicesimo compleanno, un ragazzo di Empoli ha deciso di devolvere i regali a favore del reparto di Neonatologia di un ospedale locale. Invece di ricevere doni, ha scelto di donare dispositivi tecnologici utili ai neonati e alle operazioni di assistenza. La sua iniziativa ha coinvolto familiari e amici, che hanno contribuito alla raccolta di materiali necessari per migliorare le condizioni di cura nel reparto.

Un dodicenne di Empoli ha trasformato la celebrazione del proprio compleanno in un’operazione di solidarietà per il reparto di Neonatologia dell’ospedale San Giuseppe. Orlando, che lo scorso dicembre ha deciso di rinunciare ai regali personali, ha raccolto fondi tra i compagni di scuola per acquistare dispositivi medici avanzati destinati ai piccoli pazienti ricoverati. L’iniziativa di Orlando e il legame con il presidio empolese. La scelta di non ricevere doni materiali è stata una decisione condivisa all’interno del nucleo familiare del ragazzo. Con l’appoggio dei genitori, Orlando ha coinvolto gli invitati alla sua festa affinché potessero contribuire a un progetto mirato all’acquisto di strumenti utili per la neonatologia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Compleanno speciale a Empoli: un dodicenne dona tecnologia ai neonati Notizie correlate Dal Quirinale a Rimini: la sedicenne che dona speranza ai neonatiUna sedicenne di Rimini ha ricevuto dal Quirinale il prestigioso riconoscimento di Alfiere della , un onore che celebra il suo impegno costante nei... Rotary dona 6.500 euro: telemonitoraggio salva i neonatiNel cuore della Lombardia, a Magenta, si sta concretizzando un progetto che unisce la solidarietà privata alla modernizzazione sanitaria. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Giorno speciale. Auguri al Genio da mattina a sera. A 12 anni trasforma la sua festa di compleanno in una raccolta fondiEmpoli: Orlando ha raccolto fondi per acquistare due guanti care per il riposo dei piccoli pazienti della Neonatologia ... nove.firenze.it Giorno speciale. Auguri al Genio da mattina a seraBuon compleanno, Leonardo! Con una giornata particolare e degna del figlio più illustre della città, il Comune di Vinci celebra oggi il giorno di nascita del Genio. Si torna al 1452 con una serie di i ... lanazione.it