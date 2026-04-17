Emergenza furti in provincia spariscono quattro veicoli

Nella provincia di Agrigento si sono verificati diversi furti di veicoli nelle ultime ore. Quattro automobili e scooter sono scomparsi nel breve arco di tempo tra la notte e il mattino. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle indagini per individuare i responsabili e fare luce sui furti avvenuti nella zona. La serie di episodi ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi efficaci per garantire la sicurezza.

Nuova raffica di furti di auto e scooter in provincia di Agrigento. Quattro veicoli sono spariti nel giro di poche ore. A Favara, verso le 23, è stata rubata una Fiat Cinquecento L di colore bianco. Nella vicina Canicattì, in prossimità della strada provinciale 78, è stata portata via un'Opel.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Roma: tra furti e roghi spariscono le iconiche Fiat 500 rosseA Roma le Fiat 500 rosse di Enjoy stanno scomparendo progressivamente dalle strade della Capitale a causa di furti, vandalismi e un calo della flotta. Spariscono i Comuni montani in provincia di Udine: ecco gli esclusi dal nuovo elenco nazionaleLa revisione nazionale riduce a 3 mila e 715 i territori italiani riconosciuti come aree di montagna e ridisegna i confini anche in Friuli Venezia... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Emergenza furti in provincia, spariscono quattro veicoli; Furti seriali tra Parma e provincia: arrestato 27enne, 13 colpi in tre anni; Ladro seriale mette a segno otto furti in poco più di due anni; Furti ad Aversa, De Michele: Servono telecamere, sindaco richieda Esercito in città. Emergenza furti in Valle d'Itria, turni di sorveglianza dei residentiLe incursioni sono in aumento, nel mirino dei ladri le abitazioni nelle campagne. Appello alle istituzioni, così non è possibile andare avanti ... rainews.it Furto, per 59% degli italiani è reato più temuto. Da allarmi soluzioni sempre più completeNel 2024 i furti nelle abitazioni sono aumentati del 5,4% rispetto all’anno precedente, per un totale di 155.590. Sale anche la percentuale degli italiani che considera il furto il reato più temuto ... tg24.sky.it Emergenza sicurezza al Nord Troppi furti, aggressioni e vandalismi stanno rendendo le nostre città meno sicure. I cittadini chiedono risposte concrete, non parole. Con Patto per il Nord vogliamo: • più presenza delle forze dell’ordine sul territorio • controlli eff - facebook.com facebook