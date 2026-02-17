Spariscono i Comuni montani in provincia di Udine | ecco gli esclusi dal nuovo elenco nazionale

Il Comune di Trasaghis, situato tra le montagne della provincia di Udine, scompare dall’elenco dei Comuni montani. La causa è l’aggiornamento della classificazione, che riduce il numero di enti riconosciuti come montani a livello nazionale. Questa modifica riguarda anche altri piccoli paesi, alcuni dei quali hanno perso importanti agevolazioni fiscali e fondi destinati allo sviluppo locale.

La revisione nazionale riduce a 3 mila e 715 i territori italiani riconosciuti come aree di montagna e ridisegna i confini anche in Friuli Venezia Giulia. In provincia di Udine tre enti perdono il riconoscimento, mentre nel Goriziano viene azzerata la classificazione. In gioco fondi, incentivi fiscali e politiche per le aree interne La montagna friulana cambia perimetro. Dopo oltre settant’anni viene aggiornata la classificazione dei Comuni montani e il nuovo elenco nazionale, legato all’attuazione della legge 1312025, scende a 3 mila e 715 enti contro i precedenti 4 mila e 62. Una revisione profonda che supera criteri fermi al 1952 e introduce parametri geomorfologici basati su altitudine e pendenza, ritenuti più aderenti alla realtà territoriale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

L’Associazione Nazionale Comuni Montani ha criticato la Regione Puglia per aver escluso 21 enti locali dall’elenco dei Comuni Montani, accusando questa decisione di penalizzare le comunità.

Dodici Comuni montani del foggiano sono stati esclusi dalla nuova classificazione nazionale, suscitando sdegno e protesta.

