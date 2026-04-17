Dopo il blocco temporaneo dell’erogazione idrica tra le città di Chieti e Pescara, l’acqua è tornata a scorrere nelle tubature. Tuttavia, il divieto di consumarla per scopi alimentari rimane in vigore, in attesa di ulteriori verifiche sulla qualità dell’acqua. La situazione si trova in una fase di transizione, con alcune zone che hanno di nuovo l’approvvigionamento attivo ma senza ancora poter bere l’acqua senza rischi.

Dopo il blocco dell’erogazione idrica che ha colpito l’area tra Chieti e Pescara, la situazione sta affrontando una fase di transizione delicata: sebbene l’acqua sia tornata a scorrere nei tubi, la potabilità non è ancora stata confermata per tutti i residenti. Mentre alcuni comuni hanno già ricevuto il via libera dopo i primi test, in altre zone della provincia le analisi sono ancora in corso e vige il divieto di utilizzare l’acqua per scopi alimentari. La gestione dell’emergenza si è concentrata sulla condotta dell’acquedotto Giardino, dove i tecnici dell’ACA hanno completato gli interventi programmati. Il lavoro mirava alla modernizzazione della rete e al miglioramento dell’efficienza, con l’obiettivo di abbattere le perdite idriche portandole da un valore del 50% a circa il 30%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza acqua: torna il flusso, ma resta il divieto di bere

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