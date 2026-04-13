Dopo diversi giorni di interruzione, l'acqua torna a scorrere in alcuni comuni del Chietino colpiti da frane. Le squadre tecniche hanno lavorato per ripristinare il servizio, che ora avviene tramite turnazioni in attesa di interventi definitivi. Nonostante il ritorno dell'acqua, permangono ancora alcune difficoltà per le comunità coinvolte. Nove comuni sono stati temporaneamente salvati dall’emergenza, ma restano ancora problemi da risolvere.

L'Aquila - Dopo giorni di emergenza idrica causata da frane, ripristino parziale del servizio in diversi comuni del Chietino, tra turnazioni, interventi tecnici e lavori ancora in corso. Prosegue il lento ritorno alla normalità nei territori colpiti dall’emergenza idrica in provincia di Chieti. Dopo le frane che hanno compromesso la rete, la società Sasi ha comunicato il ripristino parziale del flusso idrico in nove comuni sui quindici rimasti senz’acqua a partire dal 3 aprile. Secondo quanto riferito, la situazione resta in evoluzione: in alcune aree è stata attivata una turnazione dell’erogazione, mentre in altre il servizio è stato riattivato senza interruzioni.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Acqua torna dopo l’emergenza frane: nove comuni salvati, ma restano disagi

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