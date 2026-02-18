Luvinate allerta idrica | perdita urgente in via Vittorio Veneto disagi e acqua non potabile per i residenti

Una perdita improvvisa in via Vittorio Veneto a Luvinate ha causato un’interruzione dell’approvvigionamento idrico. La rottura di una tubatura ha provocato un abbassamento della pressione dell’acqua, lasciando alcuni residenti senza acqua potabile. La società Lereti, parte del gruppo Acinque, sta lavorando senza sosta per riparare il danno e ripristinare il servizio. La perdita si è verificata nella mattinata di oggi, creando disagi nelle abitazioni lungo la strada principale del paese. I residenti attendono aggiornamenti sulla riparazione.

Luvinate a secco: Intervento urgente per la perdita d’acqua che mette in allerta il Varesotto. Una significativa perdita d’acqua ha colpito Luvinate, in provincia di Varese, causando possibili disagi per l’erogazione idrica e costringendo Lereti, società del gruppo Acinque, ad avviare un intervento di riparazione d’urgenza. La situazione, verificatasi in via Vittorio Veneto, potrebbe comportare cali di pressione e acqua torbida per i residenti del centro e della periferia ovest verso Barasso. L’intervento è previsto entro la serata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. La zona interessata e i possibili disagi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lavori alla rete idrica, sospesa l'erogazione di acqua potabile: i dettagliPer interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, la società Cadf ha annunciato la sospensione dell'erogazione di acqua potabile prevista per martedì 16.

Emergenza idrica, nuova ordinanza vieta uso dell’acqua potabile per innaffiare prati e giardiniIn un contesto di grave emergenza idrica che coinvolge tutta la Puglia e in particolare Lecce, le autorità hanno emanato una nuova ordinanza per fronteggiare la crisi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.