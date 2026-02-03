Alert System | sabato test del sistema di allerta civile

Sabato 7 febbraio, le autorità lanceranno un test del nuovo sistema di allerta civile chiamato Alert System. La prova servirà a verificare il funzionamento di tutte le componenti del sistema, che sarà attivo in modo permanente. Le squadre operative saranno in campo per monitorare e assicurare che tutto funzioni correttamente. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a seguire eventuali istruzioni durante la giornata.

Un nuovo sistema di allerta civile, denominato Alert System, partirà sabato 7 febbraio con un test completo. A partire dalle ore 12.30, i cittadini dei comuni della Riviera del Conca — Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano — riceveranno una telefonata registrata che simula un'allerta. Il test è stato programmato per verificare il corretto funzionamento del sistema, attivato da alcune amministrazioni locali per informare rapidamente i cittadini in caso di emergenze meteorologiche o di rischio. Il sistema permette di inviare comunicazioni urgenti tramite telefonate pre-registrate, in modo da assicurare una rapida e massiva diffusione di informazioni.

