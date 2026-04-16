Emanuele Filiberto si svena 600 mila euro per consentire al Savoia calcio di puntare alla serie C E apre una società per vendere NFT reali

Emanuele Filiberto di Savoia ha investito circa 600 mila euro nel club di calcio Savoia 1908, che compete nel primo girone della serie D italiana. Contestualmente, ha costituito una società con l’obiettivo di vendere NFT collegati a beni reali. La somma è stata destinata all’obiettivo di portare la squadra verso la serie C.

Emanuele Filiberto di Savoia si svena puntando quasi 600 mila euro sulla squadra di calcio di Torre Annunziata, il Savoia 1908, che milita nel primo girone della serie D italiana. Il versamento è avvenuto in due tempi attraverso un doppio aumento di capitale della società CRH Royalty srl che controlla la squadra. Il principe erede della casata Savoia ha il 24% della società, e ha versato la sua quota durante il primo aumento di capitale da 20 mila a 1,2 milioni di euro che si è concluso con successo entro lo scorso gennaio. Il secondo aumento di capitale, da 1,2 a 2,4 milioni di euro, sarà concluso entro il prossimo 27 aprile. Quelle risorse devono servire per l’iscrizione del Savoia 1908 al campionato 2026-2027.🔗 Leggi su Open.online

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