Emanuele Filiberto spende 600mila euro | ecco per cosa La mossa shock che nessuno si aspettava

Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato un investimento di 600.000 euro nel settore del calcio dilettantistico. La decisione arriva dopo aver richiamato l’attenzione sul suo coinvolgimento nel mondo dello sport e sui progetti di sviluppo. La cifra è stata destinata a sostenere squadre e strutture locali, senza specificare i dettagli delle operazioni o le modalità di utilizzo dei fondi. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli osservatori.

Il richiamo del nome e della storia ha spinto Emanuele Filiberto di Savoia a un investimento senza precedenti nel calcio dilettantistico. Il principe, erede della casata reale, ha deciso di “svenarsi” per il Savoia 1908, la storica compagine di Torre Annunziata, mettendo sul piatto quasi 600 mila euro. L’operazione finanziaria è stata strutturata attraverso la società CRH Royalty srl, che detiene il controllo del club. Filiberto, che possiede il 24% delle quote, ha già partecipato a un primo aumento di capitale che ha portato il fondo sociale da 20 mila euro a ben 1,2 milioni. Ma non finisce qui: entro il prossimo 27 aprile è previsto il completamento di un secondo aumento che raddoppierà ulteriormente la cifra, arrivando a 2,4 milioni di euro, risorse vitali per garantire l’iscrizione al campionato 2026-2027.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Emanuele Filiberto spende 600mila euro: ecco per cosa. La mossa shock che nessuno si aspettava Notizie correlate Leggi anche: La Rai spende 800mila euro per non spendere troppo: il paradosso del bando che nessuno si aspettava Messaggi Google si trasforma: ecco come funziona la rivoluzione che nessuno si aspettava nel 2026Google si prepara a cambiare il modo in cui condividiamo la nostra posizione attraverso l’app di messaggistica predefinita di Android.