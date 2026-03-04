La premier ha dichiarato che la parità non si raggiunge con le quote e ha invitato le donne a non arrendersi davanti ai pregiudizi. Ha aggiunto che chi cerca di minimizzare le loro capacità lo fa perché ha timore e ha esortato a non ascoltare chi cerca di sminuirle, sottolineando che questa gente teme il loro successo.

"Non arrendetevi ai pregiudizi, perché chi ne ha fondamentalmente è un debole; non ascoltate chi tenterà di minimizzarvi, perché chi lo fa in fondo vi teme. Non aspettate che vi sia concesso, perché ve lo potete guadagnare senza dover dire grazie a nessuno. Siate chi siete fino in fondo, siate libere. Come scriveva Virginia Woolf, ‘non c’è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente". Così Giorgia Meloni (in foto con Arisa) nel suo intervento all’incontro ‘Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni, ieri al Foro italico. La premier non ha lesinato una stoccata alla sinistra, aprendo a questioni di genere solitamente appannaggio del fronte progressista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La premier sulla parità: "Non si fa con le quote, chi vi minimizza vi teme. Voi non arrendetevi"

Donne, Meloni: parità un diritto non una concessione, non si fa con le quoteGarantire “le pari opportunità e una società autenticamente meritocratica è una battaglia che dobbiamo ancora vincere” e “non potremo farlo davvero...

