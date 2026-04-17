Nelle ultime settimane, sono emerse notizie riguardanti messaggi compromettenti e una foto oscena di un noto pilota, coinvolgendo anche due figure pubbliche. La vicenda riguarda un rapporto tra una cantante e una ballerina, quest'ultima nota per aver accompagnato una popstar durante un tour. La polemica si concentra su comunicazioni private e immagini che sono finite online, generando attenzione nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Si candida a diventare il "gossip del 2026", la storia d'amore tra Elodie e Franceska Nuredini, giovane ballerina diventata famosa per avere accompagnato la popstar sui palchi del suo tour 2025. Una "bella amicizia" diventata passione e relazione alla luce del sole, con la grande delusione di Andrea Iannone, compagno di Elodie dal 2022. Indizi social, voci maliziose, rotture segrete, scenate di gelosia. Gli ingredienti della telenovela piccante ci sono tutti, e ora si aggiunge la versione di Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter Vale tutto ricompone tutti i pezzi del mosaico giallo-rosa offrendo pure qualche succulento dettaglio inedito.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elodie e Franceska, "messaggi compromettenti e la foto oscena di Iannone": Selvaggia, tutta la verità

Elodie e Franceska, casa insieme Le foto che fanno discutere

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in che senso elodie non solo è stata con iannone ma gli ha pure comprato un capannone da seicentomila euro x.com