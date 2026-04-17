Dopo l’annuncio della pausa dalle scene da parte di Elodie a dicembre 2025, le attenzioni si sono concentrate sulla sua vita privata. Sul fronte delle indiscrezioni, si parla della fine della relazione con un ex motociclista e di possibili ritorni di fiamma passati. Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli ha condiviso dettagli su alcune colleghe, suscitando una reazione ambigua e una polemica online.

Dopo l’annuncio della pausa dalle scene fatto da Elodie a dicembre 2025, l’attenzione si è rapidamente spostata dalla musica alla sua sfera privata, tra indiscrezioni sulla fine della relazione con Andrea Iannone e ipotesi su vecchi ritorni di fiamma. L’inizio del 2026, però, ha portato alla luce qualcosa di diverso: la crescente vicinanza con la ballerina Franceska Nuredini, conosciuta durante il tour. Tra viaggi condivisi e immagini cariche di complicità, il loro rapporto ha iniziato a emergere con sempre maggiore evidenza, attirando curiosità e commenti. Selvaggia Lucarelli vuota il sacco: tutta la verità su Elodie e Franceska. A fare chiarezza su quanto accaduto è stata Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha ricostruito i passaggi chiave della relazione.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli svela tutta la verità su Elodie e Franceska, ma arriva un commento davvero ambiguo: è polemica

Selvaggia Lucarelli svela tutta la verità su Elodie e Franceska: arriva un commento davvero ambiguo

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