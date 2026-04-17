Elicottero precipita in Indonesia 8 persone morte nello schianto | Persi contatti subito dopo il decollo

Un elicottero è precipitato nel Kalimantan Occidentale, in Indonesia, causando la morte di otto persone. Secondo quanto riferito, i contatti con il velivolo sono stati persi subito dopo il decollo. L'incidente è stato confermato dalle autorità locali, che stanno conducendo le operazioni di recupero e indagine. Non sono ancora state rese note le cause esatte dello schianto.

Un elicottero è precipitato nel Kalimantan Occidentale, in Indonesia. Nello schianto sono morte 8 persone. Persi i contatti con il velivolo poco dopo il decollo nella giornata di giovedì 16 aprile. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Aereo precipita in mare poco dopo il decollo: lo schianto vicino alla riva – VideoPaura per le persone a bordo di un aereo partito da Mogadiscio, in Somalia, e costretto pochi minuti dopo il decollo a un atterraggio d’emergenza... Aereo prende fuoco dopo il decollo: a bordo 300 persone sospese tra vita e morteIl rombo dei motori che dovrebbe cullare i sogni dei viaggiatori si è trasformato, in una manciata di secondi, in un boato sordo e terrificante. Panoramica sull’argomento Si parla di: Elicottero precipita in Indonesia, 8 persone morte nello schianto: Persi contatti subito dopo il decollo; Si schianta elicottero sull'isola del Borneo, 8 morti. Elicottero precipita in Indonesia, 8 persone morte nello schianto: Persi contatti subito dopo il decolloUn elicottero è precipitato nel Kalimantan Occidentale, in Indonesia. Nello schianto sono morte 8 persone. Persi i contatti con il velivolo poco dopo il decollo nella giornata di giovedì 16 aprile. Le ... fanpage.it