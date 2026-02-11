Un aereo partito da Mogadiscio si è schiantato in mare pochi minuti dopo il decollo. Le persone a bordo sono state costrette a tornare in aeroporto per un atterraggio d’emergenza. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre si cercano eventuali superstiti.

Paura per le persone a bordo di un aereo partito da Mogadiscio, in Somalia, e costretto pochi minuti dopo il decollo a un atterraggio d’emergenza nello stesso aeroporto. Il velivolo è però finito in acqua a pochi metri dalla costa. Nell’incidente “ non ci sono state vittime “, riporta la Bbc citando fonti locali. Sul volo, operato dalla compagnia Starsky, c’erano oltre 50 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. In un post social, la Missione dell’Unione Africana di supporto e stabilizzazione della Somalia (Aussom) ha spiegato che l’aereo “ha avuto problemi meccanici circa 15 minuti dopo il decollo”, per cui il pilota ha deciso di far ritorno a Mogadiscio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aereo precipita in mare poco dopo il decollo: lo schianto vicino alla riva – Video

Approfondimenti su Mogadiscio Aereo

Un aereo privato si è schiantato durante la fase di decollo nei pressi dell'aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mogadiscio Aereo

Argomenti discussi: Somalia, aereo passeggeri precipita in mare a pochi metri dalla riva: il video dei soccorsi; Terrore in volo: aereo somalo cade in mare, a bordo 55 passeggeri; Somalia, aereo con a bordo 55 passeggeri precipita in mare: nessuna vittima; Somalia: aereo fuori pista atterra in mare.

Somalia: aereo fuori pista atterra in mareTragedia sfiorata in Somalia oggi, martedì 10 febbraio, grazie alla prontezza dei piloti. Un Fokker 50 delle linee aeree somale Starsky Airline, a causa di un guasto tecnico pochi minuti dopo il decol ... tg.la7.it

Aereo precipita in mare dopo aver colpito un veicolo sulla pista dell'aeroporto: due morti VIDEOUn aereo cargo ha colpito un veicolo sulla pista dell'aeroporto di Hong Kong ed è precipitato in mare, uccidendo due membri dell'equipaggio di terra. ilgazzettino.it

L’aereo precipita e si schianta, a bordo oltre 50 persone: spaventoso - facebook.com facebook

Somalia, aereo con a bordo 55 passeggeri precipita in mare: nessuna vittima x.com