Aereo precipita in mare poco dopo il decollo | lo schianto vicino alla riva – Video
Un aereo partito da Mogadiscio si è schiantato in mare pochi minuti dopo il decollo. Le persone a bordo sono state costrette a tornare in aeroporto per un atterraggio d’emergenza. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre si cercano eventuali superstiti.
Paura per le persone a bordo di un aereo partito da Mogadiscio, in Somalia, e costretto pochi minuti dopo il decollo a un atterraggio d’emergenza nello stesso aeroporto. Il velivolo è però finito in acqua a pochi metri dalla costa. Nell’incidente “ non ci sono state vittime “, riporta la Bbc citando fonti locali. Sul volo, operato dalla compagnia Starsky, c’erano oltre 50 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. In un post social, la Missione dell’Unione Africana di supporto e stabilizzazione della Somalia (Aussom) ha spiegato che l’aereo “ha avuto problemi meccanici circa 15 minuti dopo il decollo”, per cui il pilota ha deciso di far ritorno a Mogadiscio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
