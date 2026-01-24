Napoli stretta su locali e spettacoli non in regola | via al piano di controlli del Prefetto

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha avviato un piano di controlli mirati a verificare la regolarità di locali e spettacoli pubblici. Dopo la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza, sono state diramate circolari alle autorità locali e alle forze dell’ordine per rafforzare i controlli e garantire il rispetto delle normative di sicurezza e regolarità delle attività.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi alla presenza delle autorità giudiziarie, dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, delle associazioni rappresentative dei pubblici esercenti e dei referenti dell’Ispettorato del Lavoro e di tutti gli interlocutori interessati, ha diramato due ulteriori circolari, rispettivamente ai sindaci dell’area metropolitana e alle forze dell’ordine e al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, relativi ai controlli di sicurezza da svolgere presso i pubblici esercizi e le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Locali, spettacoli e bar: arriva la stretta della Prefettura. Controlli su sicurezza e abusivismoLa Prefettura di Napoli ha annunciato un rafforzamento dei controlli presso locali, bar e ristoranti, finalizzato a verificare il rispetto delle normative di sicurezza e a contrastare attività abusive.

Scatta il giro di vite per disco e bar . Il prefetto: "Controlli a tappeto nei locali che organizzano eventi"Il prefetto ha annunciato un aumento dei controlli nelle discoteche e nei bar che organizzano eventi, per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Effetto Crans Montana, stretta sui locali a rischio: Controlli raddoppiati; Dopo la tragedia di Crans - Montana arriva una circolare del Ministero: stretta di controlli su bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo; Locali pubblici, stretta sulla sicurezza dopo Crans-Montana: cosa cambia con la direttiva Piantedosi; Movida a Napoli, l’ira dei residenti: Ordinanza scaduta, non si dorme: ora subito nuove regole.

Napoli, stretta su locali e spettacoli non in regola: via al piano di controlli del PrefettoIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi alla presenza delle autorità giudiziarie, dei vertici provincia ... ildenaro.it

Napoli, controlli a tappeto su locali e movida: il Prefetto rafforza la stretta sulla sicurezzaInizia una nuova fase di controlli sui pubblici esercizi e i locali di intrattenimento nell'area metropolitana di Napoli. cronachedellacampania.it

Da Bologna a Napoli, passando per Ravenna e Acireale: le auto a basse emissioni perdono i privilegi. Ecco la mappa aggiornata delle restrizioni e come evitare multe salate Per saperne di più, vai su automoto.it: https://www.automoto.it/news/ztl-2026-stretta - facebook.com facebook

Case per turisti a Napoli, 1.731 in meno:è la stretta contro gli abusivi x.com