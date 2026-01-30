Elezioni Regionali in pagamento i compensi per presidenti di seggio e scrutatori

L’Amministrazione Comunale di Foggia ha iniziato a pagare i compensi ai presidenti di seggio e agli scrutatori che hanno lavorato nelle elezioni regionali di novembre. Le somme sono già state messe a disposizione di chi ha svolto il proprio ruolo durante le giornate di voto, il 23 e 24 novembre.

L’Amministrazione Comunale di Foggia informa che sono in pagamento i compensi dovuti ai presidenti di seggio e agli scrutatori impegnati nell’ultima tornata elettorale del 23 e 24 novembre 2025. La filiale Unicredit di Foggia presso cui sono disponibili i pagamenti è quella di Piazza Giordano ed il servizio cassa è disponibile dalle ore 9 alle 12:30. Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi al Servizio Stipendi: Funzionario dott. Giuseppe Di Benedetto eo Istruttore Contabile d.ssa Barbara Annolfi, al numero telefonico 0881 814005.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

