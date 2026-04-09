Elezioni Cervia Morrone Lega | Delorenzi? Non ci ha chiesto l' appoggio Sosterremo Savelli

A poche settimane dalle elezioni comunali di Cervia, il quadro sembra ormai delineato. Secondo quanto dichiarato da un rappresentante della Lega, il candidato di riferimento sarà Savelli, mentre Delorenzi non ha richiesto ufficialmente il sostegno. La campagna elettorale si avvicina senza cambiamenti significativi nell’assetto degli alleati, e le liste in corsa si preparano a presentarsi alle urne il 24 e 25 maggio.