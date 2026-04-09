Elezioni Cervia Morrone Lega | Delorenzi? Non ci ha chiesto l' appoggio Sosterremo Savelli
A poche settimane dalle elezioni comunali di Cervia, il quadro sembra ormai delineato. Secondo quanto dichiarato da un rappresentante della Lega, il candidato di riferimento sarà Savelli, mentre Delorenzi non ha richiesto ufficialmente il sostegno. La campagna elettorale si avvicina senza cambiamenti significativi nell’assetto degli alleati, e le liste in corsa si preparano a presentarsi alle urne il 24 e 25 maggio.
A meno di stravolgimenti dell'ultimo minuto, o meglio delle ultime settimane, a Cervia il quadro che accompagna alle amministrative del prossimo 24 e 25 maggio sembra definito. Dopo il piccolo terremoto politico che ha visto Enea Puntiroli lasciare la carica di segretario comunale della Lega. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Elezioni a Cervia, in corsa anche Paolo Savelli: "Una candidatura civica per una città con potenzialità enormi"La sua candidatura sarà sostenuta dalla lista "Cambia con Noi", supportata dalla squadra che aveva supportato Mazzolani nel 2024.
Cervia, il centrodestra schiera il "funzionario del fare": Marco Delorenzi corre per la poltrona di sindacoIl funzionario comunale corre come indipendente sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e civismo locale.
Temi più discussi: Verso le Comunali, centrodestra diviso: pesa l’incognita Lega; Centrodestra spaccato a Cervia. Oltre a Delorenzi, sostenuto da FI e Fd'I, c'è anche l'avvocato Savelli che non dispiace alla Lega; Savelli: Mi candido a sindaco. Centrodestra in ordine sparso.
Centrodestra spaccato a Cervia. Oltre a Delorenzi, sostenuto da FI e Fd’I, c’è anche l’avvocato Savelli che non dispiace alla LegaPaolo Savelli, avvocato e già candidato sindaco alle elezioni comunali del 2014, ha ufficialmente annunciato sui social la sua discesa in campo per le ... ravennanotizie.it
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La Cooperativa Bagnini di Cervia invita al confronto i candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative - facebook.com facebook