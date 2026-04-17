elevate qualificazioni il comune torna a convocare i sindacati

Il Comune ha annunciato di aver ripreso le consultazioni con i sindacati riguardo alle procedure di affidamento dei nuovi incarichi per il progetto Elevate. La comunicazione è arrivata pochi giorni dopo l’avvio delle procedure di selezione e riguarda le modalità di assegnazione delle qualifiche richieste. La ripresa delle discussioni si inserisce nelle attività di confronto tra amministrazione e rappresentanti dei lavoratori per definire i prossimi passaggi.

Tempo di lettura: < 1 minuto La procedura per l’affidamento dei nuovi incarichi di Elevate Qualificazioni, all’interno dell’organizzazione del Comune, è stata avviata con la pubblicazione di appositi bandi di selezione, che recepiscono i criteri a suo tempo stabiliti in delegazione trattante e concertati con i sindacati in data 17.02.2025 e 31.03.2025, trasfusi poi nel Disciplinare approvato con delibera del Commissario con i poteri della Giunta n. 17 del 27 agosto 2025. A seguito di un incontro con una Organizzazione Sindacale, è emerso che i detti criteri non erano stati da tutti condivisi, e, pertanto, si era già stabilito di convocare un incontro a tal riguardo tra le parti coinvolte.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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