Elevate Qualificazioni al Comune di Avellino | convocata la delegazione

È stata avviata la procedura per l'affidamento degli incarichi di Elevate Qualificazioni nel Comune di Avellino. Sono stati pubblicati i bandi di selezione che seguono i criteri stabiliti durante la delegazione trattante e in accordo con i sindacati. La delegazione è stata convocata per discutere le prossime fasi del processo.

La procedura per l'affidamento dei nuovi incarichi di Elevate Qualificazioni, all'interno dell'organizzazione del Comune, è stata avviata con la pubblicazione di appositi bandi di selezione, che recepiscono i criteri a suo tempo stabiliti in delegazione trattante e concertati con i sindacati in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate “Elevate Qualificazioni”, Comune di Avellino diffidato dalla CislLa CISL FP Irpinia Sannio interviene con decisione sulla gestione organizzativa del Comune di Avellino, denunciando gravi criticità e l’assenza di un... Comune di Avellino, diffida della CISL FP: “Stop immediato alle elevate qualificazioni senza regole condivise”La CISL FP Irpinia Sannio interviene con decisione sulla gestione organizzativa del Comune di Avellino, denunciando gravi criticità e l’assenza di un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Mobilità dei funzionari ed elevate qualificazioni neo immessi in ruolo, le opzioni possibili per la domanda; Al Comune di Avellino via ai bandi per incarichi di elevata qualificazione; Mobilità funzionari ed elevate qualificazioni neo immessi in ruolo, chiarimenti su conferma sede e partecipazione alle procedure: due opzioni alternative secondo il CCNI 2025-2028; Comune di Avellino, diffida della CISL FP: Stop immediato alle elevate qualificazioni senza regole condivise. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo nero su bianco le condizioni per la mobilità del personale dell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni (EQ) che ha ottenuto il ruolo da meno di un anno, attraverso concorso o procedura valuta… x.com Con il nuovo CCNL funzioni locali vanno rifatte le pesature per le elevate qualificazioni facebook