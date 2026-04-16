La CISL FP Irpinia Sannio ha diffidato il Comune di Avellino riguardo alla gestione organizzativa, evidenziando criticità e la mancanza di un confronto con le rappresentanze sindacali. La questione riguarda le modalità di organizzazione e le politiche adottate dall’amministrazione comunale, che non avrebbero coinvolto adeguatamente le organizzazioni sindacali. La diffida si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti, senza che siano stati ancora avviati tavoli di dialogo formali.

La CISL FP Irpinia Sannio interviene con decisione sulla gestione organizzativa del Comune di Avellino, denunciando gravi criticità e l’assenza di un reale confronto con le organizzazioni sindacali. «Siamo di fronte a scelte unilaterali, opache e prive di trasparenza – dichiara la Segretaria Generale CISL FP Irpinia Sannio, Sonia Petrucciani –. La riorganizzazione dell’Ente è stata più volte annunciata ma nei fatti non è mai partita, né tantomeno è stata condivisa con le parti sociali, come invece dovrebbe avvenire nel rispetto delle corrette relazioni sindacali». La CISL FP evidenzia inoltre forti perplessità sugli spostamenti e sulle...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Elevate Qualificazioni”, Comune di Avellino diffidato dalla Cisl

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