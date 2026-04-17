Elettrodotto Montecorvino–Benevento confronto positivo tra sindaci irpini e Terna

Questa mattina a Roma si è svolto un incontro tra i rappresentanti dei territori interessati dall’elettrodotto Montecorvino–Benevento e i tecnici di Terna incaricati di gestire autorizzazioni e permessi. Durante l’incontro, i sindaci e i rappresentanti locali hanno discusso delle procedure e dei passaggi necessari per l’avvio del progetto, ottenendo risposte positive da parte dei tecnici di Terna. L’incontro si è concluso con un clima di collaborazione tra le parti coinvolte.

Questa mattina, a Roma, si è svolto un incontro particolarmente proficuo tra i rappresentanti istituzionali dei territori interessati e la struttura di Terna competente in materia di autorizzazioni, permessi e progettazione.Nel corso del confronto, il Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, insieme.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Terna, via all’iter per il nuovo elettrodotto Montecorvino-Benevento da 340 milioni Terna, al via l’iter per il collegamento elettrico tra Montecorvino e BeneventoTempo di lettura: 2 minuti A seguito dell’avvio dell’iter autorizzativo da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Elettrodotto Terna: oggi il confronto interistituzionale; Ospedale Sant’Agata de’ Goti, Ciarlo (Lega) Finito il voto, è tornato il silenzio.