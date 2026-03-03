Terna al via l’iter per il collegamento elettrico tra Montecorvino e Benevento

Il Ministero ha avviato l'iter autorizzativo per il collegamento elettrico tra Montecorvino e Benevento, progetto promosso da Terna. L'obiettivo è realizzare una linea di collegamento tra le due località, con l'approvazione di tutte le fasi necessarie per l'avvio dei lavori. L'intero procedimento riguarda le procedure autorizzative e le valutazioni tecniche previste dalla normativa vigente.

A seguito dell'avvio dell'iter autorizzativo da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il nuovo elettrodotto tra le stazioni elettriche di Montecorvino (SA), Avellino e Benevento, Terna pubblica l'avviso contenente l'elenco delle particelle catastali potenzialmente interessate dall'intervento. Per l'opera, la Società guidata da Giuseppina Di Foggia, ha previsto un investimento di circa 340 milioni di euro. L'infrastruttura si svilupperà lungo un tracciato di circa 90 km, attraversando 39 comuni tra le province di Salerno, Avellino e Benevento.