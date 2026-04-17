Elettrodotto confronto positivo a Roma tra sindaci irpini e Terna

Questa mattina a Roma si è tenuto un incontro tra i sindaci di alcuni comuni irpini e i rappresentanti di Terna, l’azienda responsabile della gestione della rete elettrica. La discussione si è concentrata sulle pratiche di autorizzazione, permessi e progettazione legate all’elettrodotto. Il confronto è durato circa due minuti e si è concluso con un riscontro positivo tra le parti.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, a Roma, si è svolto un colloquio particolarmente proficuo con la struttura di Terna dedicata alle autorizzazioni, ai permessi e alla progettazione. Nel corso dell’incontro, il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, insieme al sindaco di Pietradefusi, Nino Gaetano Luigi Must o, hanno rappresentato alcune osservazioni in merito al progetto di realizzazione del l’elettrodotto Montecorvino–Benevento. Terna ha dimostrato una significativa apertura al dialogo, accogliendo con attenzione le istanze avanzate, finalizzate alla salvaguardia del territorio e delle realtà produttive locali, con particolare riferimento alle aziende vitivinicole di pregio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elettrodotto, confronto positivo a Roma tra sindaci irpini e “Terna” Notizie correlate Elettrodotto Montecorvino–Benevento, confronto positivo tra sindaci irpini e TernaQuesta mattina, a Roma, si è svolto un incontro particolarmente proficuo tra i rappresentanti istituzionali dei territori interessati e la struttura... Elettrodotto Terna, Mastella: “Niente trionfalismi”Il sindaco di Benevento invita alla cautela: il nuovo tracciato dell’elettrodotto Terna incrocia la Via Appia UNESCO, creando criticità...