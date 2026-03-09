Elettrodotto Terna Mastella | Niente trionfalismi

Il sindaco di Benevento ha espresso cautela riguardo al nuovo tracciato dell'elettrodotto Terna, sottolineando che non ci sono ragioni per festeggiare. Il percorso, infatti, attraversa la Via Appia UNESCO, sollevando questioni di natura storico-paesaggistica. La sua posizione invita a riflettere sull’impatto di questa infrastruttura, invitando alla prudenza in attesa di eventuali approfondimenti.

Il sindaco di Benevento invita alla cautela: il nuovo tracciato dell’elettrodotto Terna incrocia la Via Appia UNESCO, creando criticità storico-paesaggistiche.. Benevento – “Consiglio di mitigare gli entusiasmi e i toni trionfalistici del momento, a proposito degli straordinari vantaggi derivanti dall’imponente opera dell’elettrodotto della Terna, che attraverserà una consistente porzione del nostro Sannio”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Ricordo che il percorso progettato è ancora oggetto di una conferenza di servizi, nella quale Enti locali e Soprintendenze già si sono pronunciati e ritorneranno ad intervenire, entro i termini di legge, con rilievi e osservazioni dei quali non si può non tener conto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

