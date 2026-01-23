Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | elenchi regionali si utilizzeranno solo se graduatorie concorsi compreso elenco 30% esaurite Pillole di Question Time

Durante il question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la docente Sonia Cannas, sono stati chiariti i criteri di utilizzo degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo dei docenti nel 202627. Si sottolinea che tali elenchi verranno impiegati solo se le graduatorie dei concorsi, compresi gli elenchi del 30%, sono esaurite. È stata inoltre approfondita la procedura in caso di rinunce dei vinc

Nel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata analizzata la procedura da seguire in caso di rinunce da parte dei vincitori del concorso PNRR 3. L’attenzione si è concentrata su quale graduatoria debba scorrere in questi casi: quella del concorso o gli elenchi regionali. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: elenchi regionali si utilizzeranno solo se graduatorie concorsi, compreso elenco 30%, esaurite. Pillole di Question Time .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi regionali per il ruolo dal 2026/27: ammessi solo candidati dei concorsi ordinari. Pillole di Question TimeL'articolo analizza le novità sugli elenchi regionali per il ruolo dal 202627, che ammetteranno esclusivamente candidati provenienti dai concorsi ordinari.

Elenchi regionali per il ruolo 2026: saranno visibili solo a chi si iscrive. Manca trasparenza. Pillole di Question TimeGli elenchi regionali per il ruolo 2026 rimangono accessibili solo a chi si iscrive, sollevando dubbi sulla trasparenza.

Scuola, assunzioni più veloci per i docenti con gli elenchi regionaliGli elenchi regionali operano come una corsia preferenziale per l’assunzione nelle regioni dove il fabbisogno di docenti è più elevato. Il punto di forza del sistema è che l’iscrizione agli elenchi ... ilfattovesuviano.it

Immissioni in ruolo: tanti docenti di sostegno resteranno supplenti precariIn questi giorni gli uffici scolastici stanno ultimando le operazioni delle assunzioni che consentiranno ad oltre 50 mila insegnanti di avere un lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, ancora una ... disabili.com

ASSUNZIONI SCUOLA 2026: COSA CAMBIA CON GLI ELENCHI REGIONALI Per l’anno scolastico 2026/2027 il Ministero sta predisponendo un nuovo meccanismo per le immissioni in ruolo, basato sugli Elenchi Regionali. Questi elenchi serviranno a recu facebook