Elbano de Nuccio confermato alla guida dei commercialisti

Da ildenaro.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elbano de Nuccio è stato riconfermato come presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti. La decisione è stata presa durante l'ultima assemblea, dove è stato approvato il suo mandato per il prossimo periodo. De Nuccio aveva già ricoperto questa carica in precedenza e la sua riconferma è stata approvata all'unanimità dai membri presenti. La conferma garantirà la continuità nelle attività dell'organizzazione professionale.

Elbano de Nuccio, presidente uscente del Consiglio nazionale dei commercialisti, è stato confermato alla guida della categoria professionale. Nelle elezioni svoltesi per il rinnovo della governance nazionale la lista “Direzione Chiara: Risultati, Competenza e Visione”, da lui guidata, ha prevalso su quella denominata “Unione dei territori”, guidata da Claudio Siciliotti, con il 69,6% dei voti. Alle elezioni hanno partecipato i quasi 1400 consiglieri dei 132 Ordini territoriali della professione. De Nuccio è il primo presidente nella storia della categoria eletto per un secondo mandato da quando, nel 2008, è nato l’Albo dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Giuseppe Vitagliano confermato alla guida dell’Associazione dei commercialisti di Napoli NordL’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc) – Sezione Napoli Nord ha confermato Giuseppe Vitagliano nel ruolo di presidente, rinnovando la...

Commercialisti, storico primato: de Nuccio vince e resta PresidenteIl vertice del Consiglio nazionale dei commercialisti vede la conferma alla guida di Elbano de Nuccio, professionista nato a Napoli e attualmente...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Elbano De Nuccio riconfermato presidente commercialisti con 69% voti; Elezioni CNDCEC: Elbano de Nuccio confermato Presidente; Elezioni Commercialisti: de Nuccio confermato alla guida del Consiglio Nazionale; Commercialisti, Elbano de Nuccio rieletto presidente.

elbano de nuccio elbano de nuccio confermatoCommercialisti: de Nuccio riconfermato presidente con il 69,6% dei votiElbano de Nuccio, presidente uscente del Consiglio nazionale dei commercialisti, è stato riconfermato alla guida della categoria professionale. teleborsa.it

elbano de nuccio elbano de nuccio confermatoElbano de Nuccio rieletto presidente del Consiglio nazionale dei commercialistiElbano de Nuccio è stato confermato presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. fortuneita.com

Trova facilmente notizie e video collegati.