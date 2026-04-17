Elbano de Nuccio confermato alla guida dei commercialisti

Elbano de Nuccio è stato riconfermato come presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti. La decisione è stata presa durante l'ultima assemblea, dove è stato approvato il suo mandato per il prossimo periodo. De Nuccio aveva già ricoperto questa carica in precedenza e la sua riconferma è stata approvata all'unanimità dai membri presenti. La conferma garantirà la continuità nelle attività dell'organizzazione professionale.

Elbano de Nuccio, presidente uscente del Consiglio nazionale dei commercialisti, è stato confermato alla guida della categoria professionale. Nelle elezioni svoltesi per il rinnovo della governance nazionale la lista “Direzione Chiara: Risultati, Competenza e Visione”, da lui guidata, ha prevalso su quella denominata “Unione dei territori”, guidata da Claudio Siciliotti, con il 69,6% dei voti. Alle elezioni hanno partecipato i quasi 1400 consiglieri dei 132 Ordini territoriali della professione. De Nuccio è il primo presidente nella storia della categoria eletto per un secondo mandato da quando, nel 2008, è nato l’Albo dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Giuseppe Vitagliano confermato alla guida dell’Associazione dei commercialisti di Napoli NordL’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc) – Sezione Napoli Nord ha confermato Giuseppe Vitagliano nel ruolo di presidente, rinnovando la... Commercialisti, storico primato: de Nuccio vince e resta PresidenteIl vertice del Consiglio nazionale dei commercialisti vede la conferma alla guida di Elbano de Nuccio, professionista nato a Napoli e attualmente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elbano De Nuccio riconfermato presidente commercialisti con 69% voti; Elezioni CNDCEC: Elbano de Nuccio confermato Presidente; Elezioni Commercialisti: de Nuccio confermato alla guida del Consiglio Nazionale; Commercialisti, Elbano de Nuccio rieletto presidente. Commercialisti: de Nuccio riconfermato presidente con il 69,6% dei votiElbano de Nuccio, presidente uscente del Consiglio nazionale dei commercialisti, è stato riconfermato alla guida della categoria professionale. teleborsa.it Elbano de Nuccio rieletto presidente del Consiglio nazionale dei commercialistiElbano de Nuccio è stato confermato presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. fortuneita.com Commercialisti, l’Ordine di Siena si congratula con Elbano De Nuccio x.com Per la Prima volta il Presidente dell'ordine dei Commercialisti e Revisori viene rieletto per un secondo mandato. Eliano De Nuccio, napoletano ma residente a Bari confermato presidente dell'ordine dei Commercialisti: Elbano de Nuccio, 56 anni, nato a Napoli - facebook.com facebook