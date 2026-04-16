Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha confermato alla guida Elbano de Nuccio, professionista nato a Napoli e residente a Bari. La conferma avviene dopo le recenti elezioni, che hanno visto il suo nome come candidato principale. De Nuccio, che detiene il record di vittorie, si appresta a proseguire il suo mandato come Presidente. La sua nomina rappresenta un nuovo appuntamento per il settore dei commercialisti italiani.

Il vertice del Consiglio nazionale dei commercialisti vede la conferma alla guida di Elbano de Nuccio, professionista nato a Napoli e attualmente residente a Bari. Il verdetto è giunto alle ore 19 di oggi, dopo una consultazione avvenuta interamente in modalità telematica tra i vari Ordini locali della categoria. Il candidato napoletano ha ottenuto la fiducia della categoria con il 69% delle preferenze, superando l’avversario Claudio Siciliotti, originario di Udine, che aveva già presieduto l’organismo nazionale nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Un primato storico per la categoria professionale. La rielezione di de Nuccio, cinquantaseienne, segna un punto di svolta nelle dinamiche interne dell’istituzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Commercialisti, storico primato: de Nuccio vince e resta Presidente

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