Giuseppe Vitagliano confermato alla guida dell’Associazione dei commercialisti di Napoli Nord

Durante l’assemblea dedicata al rinnovo degli organi direttivi, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti – Sezione Napoli Nord ha confermato Giuseppe Vitagliano come presidente, rinnovando così la sua fiducia nella sua leadership. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso dell’incontro, che ha visto coinvolti i membri dell’associazione e ha portato alla scelta di mantenere Vitagliano in carica.

L’ Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc) – Sezione Napoli Nord ha confermato Giuseppe Vitagliano nel ruolo di presidente, rinnovando la fiducia alla guida dell’associazione in occasione dell’assemblea dedicata al rinnovo degli organi direttivi. La decisione è stata presa nel corso dell’assemblea degli iscritti che ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, confermando all’unanimità Giuseppe Vitagliano alla presidenza dell’associazione. Il rinnovo della leadership rappresenta un segnale di continuità rispetto al lavoro svolto negli anni precedenti e agli obiettivi di rafforzamento della rappresentanza dei Dottori Commercialisti del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it L’Associazione Nazionale Commercialisti augura buon lavoro alla nuova guida dell’OrdineA seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Comitato Pari... Francesco Corbello in corsa per la presidenza dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord Francesco Corbello guida la lista “Next ODCEC – Innovazione e Aggregazione” per affrontare digitalizzazione, evoluzione normativa e rafforzamento del... Una selezione di notizie su Giuseppe Vitagliano. Argomenti discussi: Giuseppe Vitagliano confermato alla guida dell’associazione commercialisti di Napoli Nord; Dialogo istituzionale tra commercialisti di Napoli Nord e Agenzia delle Entrate. Giuseppe Vitagliano confermato alla guida dell’associazione commercialisti di Napoli NordIl 03 marzo 2026 si è tenuta ad Arzano l’assemblea dell’AIDC sez Napoli Nord per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. cronachedellacampania.it