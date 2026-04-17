Una giovane di 27 anni è morta in modo sospetto in Egitto, dopo aver assunto un farmaco durante una visita medica. La madre della vittima, originaria di Mentana, sta cercando risposte sulla causa del decesso, che ha sollevato dubbi riguardo al dosaggio somministrato. La tragedia si è verificata in un ospedale di Alessandria, lasciando la famiglia in attesa di chiarimenti ufficiali sulle circostanze della morte.

La tragedia che ha colpito Erika Squillace, giovane di 27 anni originaria di Mentana, si è consumata tra le mura di Alessandria d’Egitto, lasciando una madre in cerca di giustizia e un interrogativo atroce su un dosaggio farmaceutico che ha trasformato una visita medica in una condanna. Il 20 agosto 2025, la ragazza è venuta a mancare presso l’Andalusia Hospital Al Shallat, dopo aver subito quella che appare come una gestione fatale di una presunta gravidanza isterica, in un contesto di isolamento linguistico e controllo familiare. Un viaggio segnato dal presentimento materno. Tiziana Quattrocchi non aveva dubbi nel voler seguire la figlia in Egitto, nonostante i problemi di salute della propria madre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Egitto, morte sospetta per un farmaco: il grido della madre

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