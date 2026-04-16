Una donna italiana di 27 anni è deceduta in Egitto, dove si trovava per visitare la famiglia del marito. La sua morte è stata considerata sospetta e si sono aperte indagini sulle circostanze. La donna era stata curata con un rito magico prima di perdere la vita. Le autorità locali stanno esaminando gli eventi che hanno portato al decesso.

Un viaggio in Egitto per conoscere la famiglia del marito si è trasformato in incubo che ha portato alla morte di una giovane 27enne. La madre cerca la verità sul decesso della ragazza Un calvario terminato in tragedia per il quale una madre urla chiarezza e giustizia. Una storia con un finale drammatico che tormenta una signora che ha perso la figlia 27enne in circostanze particolari.Un matrimonio e un viaggio in Egitto hanno stravolto la vita di una giovane di Mentana, in provincia di Roma. Da quanto riportaIl Messaggero, la vicenda ha inizio dopo che la ragazza si è spostata, velocemente, con un uomo di origini egiziane. Dopo la cerimonia, la 27enne,Erika Squillace, doveva andare in Egitto a conoscere la famiglia di suo marito.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Egitto, morte sospetta per una 27enne italiana curata con ‘rito magico’

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