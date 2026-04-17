Due attori noti per ruoli negli anni ’90 tornano insieme sul grande schermo. Sono protagonisti di una nuova trilogia romantica chiamata ‘Happy Hours’, che racconta l’amore tra due persone di 40 anni. La coppia aveva già lavorato in passato e questa volta si riuniscono per un progetto cinematografico. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati di cinema.

Una coppia cult anni ’90 torna sul set per una trilogia romantica intitolata ‘Happy Hours’. Katie Holmes e Joshua Jackson ritornano al cinema raccontando l’amore a 40 anni. Gli ex Joey e Pacey approdano alla maturità. Si tratta di una reunion che scalda i fan di Capeside. A ventisei anni di distanza da Dawson’s Creek, i due attori tornano a recitare insieme. Non è un revival della serie che li ha resi icone, ma qualcosa di nuovo: una trilogia romantica scritta da Holmes e pensata per il grande schermo. Il progetto li vede entrambi davanti e dietro la macchina da presa: Holmes firma regia e sceneggiatura, Jackson figura tra i produttori. Tre capitoli, tre fasi della stessa storia d’amore, con un approccio intimo e adulto, lontano dalle dinamiche teen che li hanno lanciati.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Effetto Dawson’s Creek: Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme in ‘Happy Hours’

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