Nell'ultima puntata di Volley Night, trasmessa sul canale Youtube di OA Sport, è stato ospite Edoardo Caneschi. Durante l'intervista, ha parlato della possibilità di trasferirsi in Giappone e ha espresso il desiderio di tornare a giocare a Verona, manifestando speranza di rientrare nella Nazionale. Le sue parole hanno attirato l'attenzione degli appassionati di pallavolo.

Edoardo Caneschi è stato l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il centrale della Powervolley Milano ha parlato della stagione appena conclusa e del futuro tra un 2026-2027 che potrebbe regalare sorprese e una estate che vorrebbe tingere di nuovo di azzurro. Iniziamo dal presente: “ Per adesso c’è stato l’atto conclusivo della Challenge Cup che ci ha risollevati. Nel complesso l’annata è stata triste per colpa dei tanti infortuni che ci hanno colpito e condizionato. Siamo partiti in salita, avevamo trovato un buon ritmo ma nel complesso è stata travagliato. Ci siamo tolti comunque soddisfazioni e ce ne ricorderemo con piacere”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Edoardo Caneschi: “Potrei andare in Giappone. A Verona tornerei, nella Nazionale ci spero”

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