Antonio Vergara sogna di entrare in Nazionale. Il giovane attaccante del Napoli ha raccontato come si è sentito durante il rigore decisivo contro il Genoa, spiegando di aver urlato appena ha sentito il contatto. Poi, ha parlato della forza del gruppo e di come la squadra gestisca le partite.

Antonio Vergara, giovane attaccante del Napoli, ha espresso la sua lettura della vittoria sul Genoa, evidenziando la forze del gruppo e la gestione delle fasi decisive. Le parole del trequartista, rilasciate ai microfoni di Dazn, mettono in luce una maturazione rapida e l’orizzonte dell’ambizione nazionale come obiettivo personale. Il rigore è stato considerato decisivo, con Vergara che, appena ha percepito il contatto, ha esclamato “ah, che gioia”. La vittoria assume un valore doppio per aver giocato in inferiorità numerica: era importante non mollare e preservare la solida unità di gruppo. Quando Buongiorno sbaglia, il sostegno reciproco resta fondamentale: rimaniamo insieme e proseguiamo il percorso senza compromessi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Vergara sogna la Nazionale: «Ci spero tantissimo! Sul rigore ho urlato appena sentito il contatto»

Approfondimenti su Vergara Nazionale

Dopo la vittoria in extremis contro il Genoa, Antonio Vergara si è detto molto speranzoso riguardo alla possibilità di essere convocato in Nazionale.

Jessica Moretti ha raccontato ai pubblici ministeri svizzeri di aver avvertito un movimento di folla e di aver notato una fiamma arancione vicino al bar e ai tavoli 60-61 durante l’incendio di Crans Montana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vergara Nazionale

Argomenti discussi: Vergara, talento e personalità: si è preso il Napoli e ora sogna la Nazionale; Vergara si regala un'altra notte da sogno col Napoli: primo goal in Serie A e altra prestazione super; Vergara, Gattuso lo tiene d’occhio per i playoff: la mossa per Genoa-Napoli – Mattino; Milan, Allegri ha scelto Kean. Messi torna in Argentina? Sogno Newell's per il 2027.

Pagina 2 | Vergara, talento e personalità: si è preso il Napoli e ora sogna la NazionaleTroppo clamore e troppo rumore? Può darsi. Ma Antonio ha fame, non si bea: dopo quel capolavoro contro i Blues ricominciò a correre come un mediano e a difendere come si deve nel calcio moderno. E poi ... corrieredellosport.it

Gds – Vergara show, adesso sogna la nazionale con GattusoL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata su Antonio Vergara, protagonista assoluto del Napoli di questo periodo. Secondo il quotidiano, dopo lo straordinario gol al Chelsea, il ce ... mondonapoli.it

Corriere dello Sport: “#Napoli, l’era degli Antonio: Vergara accende Marassi e sogna l’azzurro” facebook

A #Napoli è nata una stella #Vergara ora sogna la Nazionale x.com