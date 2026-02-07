Vergara | Spero tantissimo nella Nazionale Il rigore c’era

Dopo la vittoria in extremis contro il Genoa, Antonio Vergara si è detto molto speranzoso riguardo alla possibilità di essere convocato in Nazionale. Il centrocampista del Napoli ha commentato il match, ricordando il rigore che a suo avviso c’era e che potrebbe fare la differenza nella sua candidatura.

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Dazn nel post-partita della sfida vinta a Marassi contro il Genoa per 3-2 in extremis. Di seguito le sue dichiarazioni integrali. Vergara: «Il rigore c’è, appena ho sentito il contatto ho urlato che gioia!». «Il rigore c’è, appena ho sentito il contatto ho urlato “ah, che gioia”. Era importante vincere specie con l’uomo in meno alla fine, vale doppio. Non molliamo niente, siamo un gruppo fantastico, quando Buongiorno sbaglia siamo lì a confortarlo, l’importante è stare insieme. Nazionale? Ci spero tantissimo, dispiace non aver giocato come volevo, ma quando si vince sono sempre contento» L'articolo Vergara: «Spero tantissimo nella Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

