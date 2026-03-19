Al prossimo Be Comics! Be Game! di Padova, Edizioni BD e J-POP allestiranno uno stand dedicato agli appassionati di manga. Durante l’evento saranno organizzati vari incontri ed eventi speciali presso il padiglione delle due case editrici. La manifestazione si svolgerà nel centro fieristico di Padova, attirando pubblico interessato alle novità e alle attività legate al mondo dei fumetti.

Appassionati di manga, al prossimo Be Comics! Be Game! di Padova, non dovete assolutamente perdere il padiglione di Edizioni BD & J-POP, dove si terranno diversi incontri ed eventi speciali. Stand J-POP Manga -©Be Comics! Be Games! Sabato 21 e domenica 22 marzo Edizioni BD & J-POP Manga approdano alla Fiera di Padova per l’edizione 2026 di Be Comics! Be Games! Un weekend all’insegna del divertimento e della passione nerd durante il quale la casa editrice sarà presente allo stand B12 del Padiglione 7 con tutte le ultime novità del catalogo e due coppie di autori in dedica: i creatori di Dada Adventure Leonardo Berghella e Alessandro Starace e il duo artistico composto da Axel Novelli e Daniele Turturici, rispettivamente sceneggiatore e disegnatore di Turtle & Nova. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Uno stand speciale di Edizioni BD & J-POP al prossimo Be Comics! Be Games! di Padova

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