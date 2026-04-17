Edge sfida Chrome | in palio un milione e Mercedes per gli utenti

Microsoft ha lanciato una nuova iniziativa per promuovere il browser Edge, offrendo agli utenti la possibilità di vincere un premio di un milione di dollari e un’automobile di lusso Mercedes-AMG. La campagna prevede una serie di attività e sfide a cui gli utenti possono partecipare, senza specificare dettagli aggiuntivi sui criteri di partecipazione. L’obiettivo dichiarato è aumentare la diffusione del software tra il pubblico.

Microsoft ha messo in campo una strategia senza precedenti per incrementare la base utenti del proprio browser Edge, mettendo in palio un premio da un milione di dollari e auto di lusso Mercedes-AMG. L’iniziativa mira a spostare gli utenti verso il software di navigazione della casa di Redmond, puntando su una serie di attività digitali e sull’utilizzo di servizi integrati come Bing e Copilot. Il concorso si rivolge ai residenti degli Stati Uniti, ad alcuni Paesi europei, al Canada e al Messico. Per partecipare alla corsa al milione di dollari o alle vetture Mercedes-AMG, gli utenti devono compiere diverse azioni all’interno dell’ecosistema Microsoft.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edge sfida Chrome: in palio un milione e Mercedes per gli utenti Notizie correlate Una nuova sfida. Ravenna si candida a capitale del mare. In palio un milione di euroIl Comune di Ravenna ha presentato al ministero della Protezione civile e delle Politiche del mare il dossier per candidarsi a Capitale italiana del... Chrome os potrebbe essere dismesso: cosa significa per utenti e sviluppatoriAluminium OS rappresenta l’interessante tentativo di Google di offrire una nuova piattaforma per i PC che fonde le capacità di Android e Chrome OS.