Chrome os potrebbe essere dismesso | cosa significa per utenti e sviluppatori

Chrome OS potrebbe essere dismesso. Per gli utenti e gli sviluppatori, questa mossa potrebbe significare un cambiamento importante. Google sta valutando se interrompere il supporto al sistema operativo, lasciando molti a chiedersi cosa succederà ai dispositivi già in uso e alle applicazioni sviluppate per questa piattaforma. Nel frattempo, si parla anche di Aluminium OS, un nuovo progetto che tenta di unire Android e Chrome OS, ma ancora non si sa se questa strada cambierà le sorti di Chrome OS stesso.

Aluminium OS rappresenta l’interessante tentativo di Google di offrire una nuova piattaforma per i PC che fonde le capacità di Android e Chrome OS. La presentazione ufficiale è stata accompagnata da indicazioni sulle tempistiche, sui possibili canali di lancio e sull’orientamento strategico in ambito enterprise ed education. L’analisi seguente sintetizza i dati disponibili e li presenta in chiave operativa, mantenendo una lettura orientata ai fatti e senza introdurre elementi non supportati. panorama di aluminium os. Il progetto si propone di competere sui personal computer offrendo una combinazione tra le funzionalità di Android e quelle di Chrome OS. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

